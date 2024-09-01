الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40738 قتيلا و94154 مصابا

أعلنت وزارة الصحة التابعة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول إلى 40,738 شهيدا و94,154 مصابا".
واشارت الى ان "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا".
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