بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

بدأت في قطاع غزة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال وفق ما أكد مسؤول صحي لوكالة فرانس برس، وذلك بالتزامن مع "هدنة إنسانية" متفق عليها بين إسرائيل وحماس.

وأعلن عن حملة التطعيم بعد أن سُجلت الشهر الماضي أول حالة شلل أطفال منذ ربع قرن.

وبدأت الحملية رسميا اليوم الاحد، وسبق أن تم السبت تطعيم عدد غير محدد من الأطفال في مناطق جنوبية من القطاع.

وأعلن المدير الطبي لمستشفى العودة ياسر شعبان عن انطلاق الحملة في "ثلاث نقاط طبية في مستشفى العودة لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال"، موضحا ان "التطعيم بدأ عند التاسعة من صباح اليوم (6,00 ت غ)، حيث فتحت المراكز الطبية وبدأت تستقبل الأطفال من عمر يوم حتى عشر سنوات".

ولفت الى انه "يوجد تحليق مكثف لطائرات مسيرة اسرائيلية في أجواء المحافظة الوسطى، نتمنى ان تتم عملية تطعيم أبنائنا الأطفال وسط جو من الطمأنينة والهدوء".

وحددت وزارة الصحة في غزة ووكالات الأمم المتحدة 67 مركزا للتطعيم، في مستشفيات ومستوصفات ومدارس في وسط القطاع الفلسطيني الصغير.

وفي الجنوب سيكون هناك 59 مركزا، إضافة إلى 33 مركزا في الشمال الذي بات غير مأهول إلى حد كبير. وفي هذين الجزأين من القطاع، سيجري التطعيم في مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل وافقت على سلسلة "هدن إنسانية" يستمر كلّ منها ثلاثة أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تلقيح تشمل 640 ألف طفل في أنحاء غزة.