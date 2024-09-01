يديعوت أحرونوت: وزارة المالية حذرت من كارثة اقتصادية بإسرائيل وخبراؤها يدعون إلى تقليص المصاريف ورفع الضرائب

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "وزارة المالية تحذر من كارثة اقتصادية بإسرائيل وخبراؤها يدعون إلى تقليص المصاريف ورفع الضرائب".
واشارت نقلا عن خبراء وزارة المالية، الى أنه "يجب جباية 50 مليار شيكل عاجلا وعدم التحرك سيدخل الاقتصاد في دوامة".
وفي وقت سابق، افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، بأنني "أدعو نقابات العمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الاقتصاد".
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