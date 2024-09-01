أكد قيادي في حركة "حماس" لوكالة "فرانس برس"، أن "الحركة كانت وافقت على إطلاق سراح بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح، في حال تمّ التوصل إلى هدنة".
واشار الى أن "بعض أسماء الأسرى الذين أعلن الاحتلال العثور عليهم كانوا ضمن القائمة التي وافقت عليها حماس للإفراج عنهم".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان "3 من الاسرى الذين قتلوا وأعاد الجيش جثامينهم كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في 2 تموز".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، تأكيدهم أنه "كان من الممكن إعادة 4 من الاسرى القتلى في صفقة تبادل".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": بعض الاسرى الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن قائمة وافقت عليها الحركة للإفراج عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.