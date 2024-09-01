قائد الجيش الإيراني: دفاعنا الجوي في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي

افاد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن "قوات الدفاع الجوي الإيرانية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير التفاعل مع المراكز والشركات المعرفية والأكاديمية".

ووصف موسوي هذا اليوم بأنه "يوم الأمل لقدرة قوات الدفاع الجوي للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على طريق اعتلاء قمم الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي واستخدام قدرات جيلين من المحاربين القدامى والشباب في تطوير التفاعل مع المراكز والشركات المعرفية والجامعية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة".

وأكد أن "قوات الدفاع الجوي الإيراني تستعد لتنفيذ أي مهمة يتم الإعلان عنها تحت قيادة قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي"، مشيرا إلى أنه "نتيجة هذا التآزر برزت في نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على أعداء النظام الإيراني".