سي إن إن عن مصادر إسرائيلية: 3 من الاسرى الستة كان سيفرج عنهم ضمن صفقة لكن نتانياهو أرجأ الأمر

افادت شبكة "سي إن إن"، عن مصادر إسرائيلية، بأن "3 من الرهائن الستة كان سيفرج عنهم ضمن صفقة لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أرجأ الأمر وقد فات الأوان".

وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان "3 من الاسرى الذين قتلوا وأعاد الجيش جثامينهم كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في 2 تموز".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، تأكيدهم أنه "كان من الممكن إعادة 4 من الاسرى القتلى في صفقة تبادل".