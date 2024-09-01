بيسكوف: دول أوروبا تلعب بالنار في الدور الذي تؤديه خدمة لواشنطن

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن دول أوروبا تلعب بالنار باستمرارها في أداء الدور الذي أسندته لها واشنطن، محذرا من عواقب ذلك.

واكد بيسكوف في مقابلة صحافية ان الدول الأوروبية تلعب الدور الذي اختارته لها واشنطن على حساب مصالحها، مما سيؤدي إلى عواقب ستنعكس عليها.