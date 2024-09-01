العبسي يعين الارشمندريت بولس نزها مدبرا بطريركيا على ابرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الاردن

عيّن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الأرشمندريت بولس نزها مدبّرًا بطريركيًّا على أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك بعد أن قدّم المتروبوليت الياس الدبعي استعفاءه عن تدبير الأبرشيّة.
والأرشمنديت بولس نزها هو الرئيس العامّ الأسبق للرهبانيّة الباسيليّة الشويريّة وباحث في تاريخ كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك. له عدّة كتب ومقالات أكاديميّة منشورة.
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