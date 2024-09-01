شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ريادة مصر للقوة الناعمة أفريقيا.. الوطنية للصحافة: الشركة المتحدة أثرت الحياة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما تملكه من قنوات وصحف أثرت الحياة الإعلامية والصحفية والثقافية، مشيرا الى أن المتحدة حققت طفرة كبيرة.

وأشاد عبد الصادق الشوربجى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم مهرجان العلمين، موضحا أن مهرجان العلمين الجديدة حقق نجاحا ساحقا والذى أصبح قادر على منافسة المهرجانات الكبرى فى العالم.

وتابع المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة :" فى المستقبل القريب مطلوب أكثر وأكثر لصالح جمهورية مصر العربية، والصحافة القومية تدعم ذلك وتقوم بأداء دورها التثقيفى والتنويرى باعتبارها من ركائز الأمن القومى المصرى ونتكاتف سويا لاظهار جميع الانجازات التى تتم على أرض الواقع".



