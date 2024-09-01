شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز قدمتا تغطية احترافية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة على متسوى التغطية الإعلامية التى تقدمها سواء في الشان المحلى أو الدولي عبر قناتي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز، في ظل التنوع والذي يعد سرا نجاح، موضحا أن قناتي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز قدما تغطية احترافية متميزة واعتمدا شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث.

وأضاف "الجندي"، أن المواد الإعلامية التى تقدمها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتسم بالتميز وحققت نجاحات كبيرة، اسطاع أن تجذب أنظار المشاهد العربي وليس فقط المشاهد المصري في ظل اتسامها بالشفافية والموضوعية في تغطيتها للأحداث أول بأول، والسرعة معالدقة في نشر الخبر، والشمولية في متابعة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال النائب حازم الجندي، إن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت أن تتربع على عرش القنوات الإخبارية العربية، هو ما أثبتته أحداث غزة والقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى النجاحات السابقة للقاهرة الإخبارية، والتى مكنتها من أن تفرض المهنية على الجميع، وكانت منبرا للمهنية والمصداقية.

وأشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت أن تتصدر محركات البحث العالمية، لما قدمته من تغطية للعديد من الأحداث العالمية، كانت من أبرزها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، الى جانب تحقيقها للعديد من الانفرادات الإعلامية لدرجة أن هناك قنوات عالمية نقلت عنها، مثل انفراد القناة عند تسليم الأسيرات الإسرائيليات في معبر رفح.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة القاهرة الإخبارية، استطاعت أيضا أن تكون مصدرا مهنيا تنقل عنه قنوات دولية كبري وسط تلك المنافسة الإعلامية، مشددة أن القاهرة الأخبارية أثبتت كفاءة وجدارة في تغطياتها الميدانية، بجانب ما يتم من تحليلات وتغطية بمشاركة ضيوف على أعلى مستوى، لتحقق نجاحات ملموسة ينبغي أن يتم بناء تطوير عليها أكبر خلال الفترة القادمة حيث اتسمت بأداء متميز لا يقل عن أي قناة إخبارية تعمل لمدة سنوات طويلة.