شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز يتصدران أبرز قنوات القوة الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت معادلة مهمة على صعيد الإعلام العربي من خلال ما قدمته قناتي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز من مضامين إعلامية متميزة استطاعتا أن تكونا رقم 1 في منازل المشاهد العربي، ويتصدران نسب المشاهدات المصريين والعرب، لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة، وقدمتا تغطية أخبارية متميزة في مختلف الأحداث والتوترات الأخيرة بما يعكس وجود طاقم عمل متميز قادر على إدارة تغطية شاملة متكاملة.

وقال "محسب"، إن قناة القاهرة الإخبارية ولدت في ظروف صعبة إلا أنها نجحت في أنها تبرز نفسها في فترة قصيرة وسط الشاشات الاقليمية والعالمية، وأثبتت تميزها بالمهنية والموضوعية منذ اندلاع طوفان الأقصى، لافتا إلى أن قناة القاهرة الإخبارية منذ يومها الأول وكان تخطيطها مرتكزا على رؤية محددة عن طريق اختيار فريق جيد من القيادات والمحررين والمراسلين والمذيعين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، لنقل الخبروتغطيته بشكل كامل.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن قناة القاهرة الاخبارية منذ إنشائها اعتمدت على الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث، والتحليل العميق فى تناول الاحداث العالمية، لتصبح فعلا وقولا "عاصمة الخبر" نظرا لاعتمادها على المصادر المتنوعة، وشهود العيان، مؤكدا أن قناتى القاهرة الإخبارية واكسترا نيوز، قدمتا تغطية إعلامية متميزة جعلتهما تفرضان تواجدهما الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة.

وأوضح "محسب"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تضمن مضمون إعلامي يرضي كافة الأذواق سواء المصرية أو العربية، بجانب البث المباشر للمهرجات والاحتفاليات وعلى رأسها مهرجان العلمين الذي كان له أثر في صناعة حالة كبيرة من البهجة والفرحة وتضمن دعما كبيرا للقضية الفلسطينية بعدما أعلنت الشركة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.

وتصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.