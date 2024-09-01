شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل .. انطلاق معرض مصر الدولى للطيران في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، وذلك في الفترة بين 3 إلى 5 سبتمبر، بمدينة العلمين الجديدة.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.