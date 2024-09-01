الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا، على الرغم من التصريحات العديدة التي تشير إلى عكس ذلك".

واشارت الى أن "الولايات المتحدة، على الرغم من العديد من التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، منخرطة بشكل مباشر في الصراع حول أوكرانيا. إنهم يظهرون ميلا لزيادة درجة التورط في هذا الصراع".

وأوضح أن "الولايات المتحدة هاجمت باستمرار مصالح روسيا وضغطت على البلاد لعدة عقود".

وعلق بيسكوف، على الوعود الانتخابية لدونالد ترامب، الذي وعد بحل القضايا الإشكالية، "لا أعتقد أن هناك عصا سحرية. من المستحيل فعل أي شيء خلال 24 ساعة".