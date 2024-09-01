غوتيريش: انتشال جثث الاسرى تذكير بالحاجة للإفراج عن جميع الاسرى وإنهاء كابوس الحرب في غزة

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى أن "انتشال جثث الاسرى تذكير بالحاجة للإفراج عن جميع الاسرى وإنهاء كابوس الحرب في غزة".

وكان قد أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "قوّات الجيش عثرت أمس السّبت، على جثامين 6 مختطفين داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، وأعادتها إلى إسرائيل"، مبيّنًا أنّه "تمّ اختطافهم في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، من قبل عناصر حركة "حماس" في غزة".