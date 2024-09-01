غانتس دعا الإسرائيليين للخروج إلى الشارع: حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل

لفت زعيم حزب "معسكر الدّولة" الإسرائيلي ​بيني غانتس​، تعليقًا على العثور على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليّين، في نفق بمنطقة رفح، إلى أنّ "أمامنا قتلة بغيضون، وعلى رأسهم رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار. هم تسبّبوا في مقتل مختطفينا".

وشدّد في تصريح، على أنّ "لسوء الحظ، وعلى عكس مقاتلينا الّذين يخاطرون بحياتهم في القتال وجهود الإنقاذ، هناك من لم يفعلوا كلّ شيء لمنع هذا الموت"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يتردّد ويخاف، ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسيّة بدلًا من التصرّف. لعبة تكلّف حياة الإنسان".

وأكّد غانتس أنّه "يجب على رئيس الوزراء أن يحمي المختطفين ومواطني إسرائيل، وليس ائتلافه الّذي يسيطر عليه المتطرّفون"، مركّزًا على أنّ "المختطفون يموتون، أطفال الشّمال يُنفون، والمجتمع الإسرائيلي ينهار". وشدّد على أنّه "على الشّعب أن يخرج إلى الشّارع. لقد حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل المطلق. اخرجوا وتظاهروا".

وكان قد أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "قوّات الجيش عثرت أمس السّبت، على جثامين 6 مختطفين داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، وأعادتها إلى إسرائيل"، مبيّنًا أنّه "تمّ اختطافهم في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، من قبل عناصر حركة "حماس" في غزة".