خليل حمدان: نحتاج الى إضافية من التضامن الداخلي وتعميم ثقافة الحوار

اشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل، خليل حمدان الى "اننا في لبنان بحاجة إلى جرعة إضافية من التضامن الداخلي وتعميم ثقافة الحوار وهي الدعوة التي طالما أكد عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتجاوز مأزق انتخاب رئيس للجمهورية ولكن المفارقة أنه في لبنان من يمارس سياسة إدارة الظهر للحوار وهذا لا يستوي مع ادعائهم بأنهم يرغبون ببناء المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية".
وفي حفل تأبيني في بلدة يحمر، لفت حمدان الى "اننا لا نستغرب أن يدعو بري إلى الحوار فهذه مدرسة الإمام الصدر ولكن المستغرب رفض الحوار وكأنهم يراهنون على متغيرات ومستجدات بفعل الهجمة على لبنان ولكن ذلك لن يكون لأن المقاومة ضمانة للجميع على القاعدة الماسية لإنقاذ لبنان الجيش والشعب والمقاومة".
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