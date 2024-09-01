وكيل مطرانية كفر الشيخ لـ"الخليج 365": لهذه الأسباب لجأ المسيح إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشف القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، اليوم الأحد، الأسباب الحقيقية للجوء السيد المسيح إلى مصر رغم هناك بلاد كثيرة قريبة من بيت لحم مهد المسيح.

وكانت مطرانية كفر الشيخ احتفلت بذكرى قدوم العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ منذ أيام ماضية بحضور وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والشيخ أشرف النجار، رئيس فرع بيت العائلة المصرية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أحمد الشهاوى وكيل وزارة الثقافة، وأعضاء بيت العائلة المصرية، وعدد من رجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجئ السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر يعد من أهم الأحداث التي مرت بها مصر، وكانت مصر هي البلد الآمن للسيد المسيح، ومجيئه لها لم يكن صدفة أو أمرًا عشوائيًا إنما كان تدبيرًا الهيًا، وكان يريد الله أن يبارك أرضها وشعبها فقالت النبوة على لسان أشعياء النبي "مبارك شعب مصر".

وأوضح أن مصر لم تكن أقرب البلاد إلى بيت لحم مهد السيد المسيح أو أسهل الطرق من أجل أن يلجأ إليها بل هناك بلاد سوريا، والأردن، والعراق، ولبنان هم الأقرب لكن النداء الإلهي بأن الأمان في مصر كما تمتلك مصر أعظم تاريخ وحضارة.

وقال القمص بطرس بطرس بسطروس، إن مصر زارها الأنبياء لما تتميز به من الخير والشبع، وقيل عنها في القرآن الكريم والإنجيل إنها كنانة الله في أرضه وقد جعلها الله وأهلها في رباط إلى يوم الدين فعلى أرضها كلم الله نبيه موسى عليه السلام على أرض سيناء بينما قيل عن موسى أنه تهذب بحكمة المصريين.

وتابع :"لأن مصر بلد الأمن والأمان فهناك آية في القرآن الكريم في سورة يوسف تقول "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، بينما قالت النبوة أيضًا "ومن مصر دعوت ابني".

وأضاف وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة أن العائلة المقدسة زارت أماكن كثيرة في مصر كلها، وتركت أثرًا فيها من بينها مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ، وأقيمت كنيسة السيدة العذراء مريم وبتلك الكنيسة الحجر الذي طبع قدم السيد المسيح عليه السلام.