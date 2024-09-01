تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. طرق التعرف على نتيجة الترشيح إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء 10 سبتمبر بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وفيما يلي تعليمات هامة للطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) حول طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

1. النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

2. يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

وسيتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.