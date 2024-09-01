ماذا حدث فى أول يوم عمل داخل مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء؟ -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، اقبالًا من المواطنين في أول أيام التشغيل التجريبي للمركز.

وأعرب مواطنو مدينة الطور عن سعادتهم بافتتاح المركز الذي ساهم في إنهاء معاناة المرضى من السفر إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإجراء الكشف والفحوصات والعمليات الجراحية، بعد أن جرى غلق مستشفى الطور العام منذ سنوات.

وقال الدكتور أحمد الملاح نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه في الساعات الأولى من اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمجمع جرى استقبال أكثر من 60 حالة، واستقبال 3 حوادث، إلى جانب التجهيز لإجراء أول عملية جراحية بالمجمع، مؤكدًا أن بدء التشغيل التجريبي داخله يتضمن 10 عيادات خارجية من إجمالي 24 عيادة جرى تجهيزها على أعلى مستوى.

وأوضح نائب مدير فرع الرعاية الصحية في تصريح اليوم، أنه يوجد 20 سرير عناية مركز بالمجمع، جرى تشغيل 4 منهم اليوم، بجانب الطوارئ والاستقبال، وقسم الأشعة، مؤكدًا أنه جرى تزويد المجمع بكوادر طبية وتمريضية مدربة وعلى أعلى مستوى من الخبرة.

وأكد أنه سيجري افتتاح باقي أقسام المستشفى تباعًا عقب الانتهاء من أعمال التجهيز والتشطيبات النهائية في بعض الأقسام، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تطوير الخدمات الصحية بكافة ربوع المحافظة، مشيدًا بدور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، لتزويد المجمع بأحدث الأجهزة الطبية على المستوى العالمي.

جدير بالذكر، أنه جرى إقامة مجمع الفيروز الطبي بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، على مساحة 28 ألف متر مربع، ويضم 122 سرير، بينهم 94 سرير إقامة، و16 للعناية المركزة، إضافة إلى الحضانات، والعمليات، والمناظير، والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية التي تضم 24 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، والاستقبال والطوارئ، وأقسام "الولادة والحروق، والأشعة، العلاج الطبيعي، القسطرة ، المعامل وبنك الدم، وقسم علاج مرضى الأورام بالكيماوي".

ويعمل المجمع الطبي خلال التشغيل التجريبي بطاقة تشغيلية 50%، متضمنًا تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات متعددة، من بينها الجراحة، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، القلب (الإيكو)، والأسنان، كما سيجري تشغيل قسم الطوارئ المجهز بأحدث الإمكانيات الطبية.