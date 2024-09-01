شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: المتحدة للخدمات الإعلامية إحدى ركائز القوى الناعمة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن تصدر مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، يأتي نتاجا لكثير من الجهود من بينها دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إعادة التوازن الفعلي للمشهد الإعلامى المصرى والعربي والإقليمي من خلال محتوى هادف وتجسيد واقع وتقويم الانحراف، وظهر ذلك من خلال قنواتها المتعددة ومنها القنوات الاخبارية، " القاهرة الاخبارية واكسترا نيوز"، بما لهم من دور مجتمعى مؤثر للغاية، مضيفا أنها تتناول الموضوعات والأحداث الجارية بصورة حرفية ومنتهى الشفافية، مما أسهم فى إطلاع المشاهد على كافة القضايا بشكل موضوعي ومهني.



وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات له، أن المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في وقت قياسي على مستوى الإعلام من خلال القنوات التليفزيونية والاخبارية التي تنقل المعلومات الحقيقة، أو من خلال الدراما من خلال إنتاج محتوى درامي مؤثر يحافظ على قيمة ومكانة مصر في وسط العالم العربى والغربي، موضحا أن القنوات الإخبارية تقدم تغطية أخبارية متميزة في مختلف الأحداث بشكل كامل.

وأوضح نائب رئيس كتلة الحوار، أنه رغم محاولات التشويش ونشر الشائعات فإن المتحدة تصدت بقنواتها المتعددة لمواجهة فساد الذوق العام، وأسهمت في وجود ساحة إعلامية اخبارية و درامية متنوعة بطابعها الوطني وغايتها أن مصر تسعي للحفاظ على مقدرات الأمة وأولها الفكر والوعي وحماية الأجيال من الثروة التكنولوجية ومخاطرها، وكذلك استخدامها بشكل يسهم فى رفع الوعي، مؤكدا أن المتحدة للخدمات الإعلامية احد الركائز الأساسية في القوى الناعمة والهادفة للدولة.

