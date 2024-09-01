شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 7 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:16 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات نشرتها الجريدة الرسمية، حيث أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 365 لسنة 2024 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر باستضافة فرع لجامعة إيست لندن داخل مصر. والقرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 360 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية مركز إسنا بالأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين عليها. والقرار رقم 366 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة البريطانية بمصر.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 367 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة.

كما أصدر القرار رقم 368 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل؛ والقرار رقم 369 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة.