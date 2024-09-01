"النشرة": قصف مدفعي على الخيام وأطراف الوزاني و"درون" إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدة الخيام وأطراف بلدتَي العديسة والوزاني"، مشيرًا إلى أنّ "طائرة مسيّرة (درون) إسرائيلية ٲلقت قنابل حارقة على بلدة العديسة".

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