موسى أسِف لوفاة سجين في رومية: لإنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل أزمة الاكتظاظ

أعرب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى عن أسفه لوفاة سجين في رومية، وما رافق وفاته من أعمال عنف وشغب، داعياً الحكومة الى "الالتفات الى أوضاع السجون رغم تعدد اهتماماتها في هذه الظروف البالغة الصعوبة".

وطالب في تصريح بـ"إجراء تحقيق شفّاف لتحدبد أسباب الوفاة وتبيان الحقيقة، بما يحسم التساؤلات والجدل القائم".

ولفت الى أننا "لطالما حذّرنا من هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة باكتظاظ السجون، ودعونا الجهات المسؤولة الى إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل هذه الأزمة المستعصية، إضافة الى تسريع المحاكمات واجتراح حلول تساهم في معالجتها".

وختم موسى: "إن استمرار غض الطرف عن مشكلة في هذا الحجم، من شأنه أن يدفعها الى التفاقم، وتالياً أن يطيح كل الإيجابيات الصحية والتموينية التي أمكن تحقيقها للسجناء في المرحلة السابقة".