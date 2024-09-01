عطية: للتعامل مع مبادرة بإيجابية وفكرة الحوار لا تلغي أو تعطل دور مجلس النواب

لفت رئيس لجنة الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه النّائب ​سجيع عطية​، إلى أنّ "الحوار بين اللّبنانيّين ضروري ومهم، للخروج بحلول للمشاكل السّياسيّة والاقتصاديّة الّتي يعاني منها ​لبنان​".

وتمنّى، خلال استقباله وفودًا شعبيّةً وشخصيّات بلديّة واختياريّة واجتماعيّة وهيئات مختلفة في دارته في بلدة رحبة، على باقي الأفرقاء "التّعامل مع مبادرة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ الحواريّة بإيجابيّة، علّنا ننهي أزمة الفراغ الرّئاسي، الّتي ستدخل عامها الثّاني".

وأشار عطيّة إلى أن "الإمام المغيّب ​موسى الصدر​ كان داعية حوار، يسعى إلى تلاقي الجميع من أجل الحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، وهذا الخطاب هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم ومن كلّ الأفرقاء".

وإذ شدّد على أنّ "فكرة الحوار لا تلغي أو تعطّل دور مجلس النّواب، وأنّ أيّ مبادرة سياسيّة هي عبارة عن حوار"، رأى أنّ "ربط الرّئاسة في لبنان بالحرب في ​غزة​ كان خطأً أدركه الجميع أخيرًا، وكنّا في تكتل "الاعتدال الوطني" أوّل من حذّر من ربط مصير لبنان بما يجري في المنطقة، وأطلقنا مبادرتنا باتجاه الكتل النّيابيّة، لأنّ الفراغ مكلفٌ على لبنان من جميع النّواحي".