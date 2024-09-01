4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على المسلك الشرقي من أوتوستراد جبيل محلّة المنصف

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتَين على المسلك الشّرقي من أوتوستراد جبيل محلّة المنصف"، لافتةً إلى أنّ "حركة المرور كثيفة في المكان، ودرّاج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة".

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