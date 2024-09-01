"النشرة": تعرُّض آلية تابعة للجيش لرشقات نارية من موقع زرعيت الإسرائيلي على طريق مروحين

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "آليّةً تابعةً للجيش اللبناني تعرّضت لرشقات ناريّة من موقع زرعيت الإسرائيلي، على طريق مروحين، خلال تنقّلها على طول الحدود الجنوبيّة، لتزويد مراكز الجيش بالمواد التّموينيّة".

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