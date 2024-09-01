أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا الإعتداء صباح اليوم على بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، دوريّةً للجيش الإسرائيلي قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا إصابات مؤكّدة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 4:40 من عصر اليوم، انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصّاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا دورية للجيش الإسرائيلي قرب حاجز كفريوفال وحققنا إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.