"حزب الله": استهدفنا دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا الإعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، دوريّةً للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا إصابات مؤكّدة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 4:40 من عصر اليوم، انتشارًا لجنود العدو في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصّاروخيّة".