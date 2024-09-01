سرور: عمال الأفران يعانون من مشقة الحياة وكل شيء أصبح مدولرًا باستثناء رواتبهم

طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ​ناصر سرور​، وزارة الاقتصاد والتجارة بـ"تنفيذ الاتفاق الّذي حصل معها، بحضور نقيب العمّال والمخابز العربيّة في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وأمين سرّ نقابة العمّال في لبنان الشّمالي وممثّل وزارة العمل، في أسرع وقت، لأنّ عمّال الأفران يعانون من مشقّة الحياة الّتي فَرضت عليهم قهرًا إضافيًّا على تضحياتهم الّتي يقدّمونها خلال عملهم داخل الأفران، حيث يعملون بظروف يصعب تحمّلها بسبب قسوة العمل والحرارة الّتي تصل لأكثر من خمسين درجة؛ وكلّ ذلك لتأمين رغيف لبناني بمواصفات لا يستطيع أيّ بلد أن يضاهيها".

ولفت إلى أنّ "كلّ شيء أصبح مدولرًا، وربطة الخبز ذاهبة إلى الدّولرة باستثناء العمّال، وخاصّةً عمّال الأفران، فرواتبهم لا تزال لا تكفيهم"، متسائلًا: هل هذا معقول؟ وهل المطلوب تركهم للقدر، حتّى يغادروا البلد كما حصل إبّان الانهيار الكبير للعملة الوطنيّة بداية الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة، الّتي أفرغت الأفران من العمّال وأصحاب الاختصاص، وأنتجت أزمة عمالةً كبيرةً في قطاع المخابز والأفران، أجبرته على الاستعانة بعمّال دخلوا البلاد خلسةً؛ وما زلنا ننتظر تسويةً لأوضاعهم حتّى تحلّ المعضلة الّتي نعاني منها جميعًا؟".