اتحاد عمال إسرائيل أعلن الإضراب العام غدًا الإثنين للضغط لإبرام صفقة لإطلاق الأسرى

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الّذي يُعدّ أبرز نقابة عماليّة في إسرائيل، الإضراب العام اعتبارًا من صباح الإثنين، سعيًا لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النّار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.
وأكّد رئيس الاتحاد، أرنون بار ديفيد، في مؤتمر صحافي، أنّ "علينا أن نوقف هذا التخلّي عن الأسرى"، مشيرًا إلى "أنّني توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون. لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ)، سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله". ولفت إلى أنّ "جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) ستتوقف اعتبارا من الثامنة صباحا (05,00 ت غ)".
وشدّد على "أنّنا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر... الاتفاق لا يتقدم بسبب اعتبارات سياسية وهذا أمر غير مقبول".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد، انتشال جثث ستة رهائن من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.
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