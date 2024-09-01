أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة-وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت مدرسة صفد الّتي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، ما أدّى لمقتل مواطنَين".
وذكرت أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت أيضًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين. كما قصفت طائرات حربيّة إسرائيليّة منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس الّتي تؤوي نازحين، ما أدّى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة صفد ومواقع أخرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.