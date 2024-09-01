مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة صفد ومواقع أخرى في غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة-وفا"، بأنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت مدرسة صفد الّتي تأوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، ما أدّى لمقتل مواطنَين".

وذكرت أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت أيضًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين. كما قصفت طائرات حربيّة إسرائيليّة منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس الّتي تؤوي نازحين، ما أدّى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين".