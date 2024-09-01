الجيش الإسرائيلي: قتلنا منفذ عملية إطلاق النار في ترقوميا بعد محاصرة منزل في الخليل

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش والشاباك قاما بتطويق منزل في الخليل، يتحصّن داخله كما يبدو، المسلّح الّذي يُشتبه في ضلوعه بعمليّة إطلاق النّار التّخريبيّة في مفرق أذنا صباح اليوم".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّ القضاء على المسلّح في المكان، والتّحقيق في الحادث مستمر".

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي صباح اليوم، "مقتل اثنين من الشّرطة وحرس الحدود وإصابة ثالث، في هجوم مسلّح عند حاجز ترقوميا غرب الخليل" في الضفة الغربية.

بعدها، أفاد الجيش الإسرائيلي بـ"أنّنا دفعنا بتعزيزات إلى منطقة وقوع العمليّة، ونجري عمليّات بحث ومطاردة لمنفّذي الهجوم المسلّح"، كاشفًا "أنّنا عثرنا على السّيّارة المستخدَمة في الهجوم فارغة، بعد تمكّن المنفّذين من الانسحاب".