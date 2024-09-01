وزير الثقافة يقرر انتداب الدكتورة رانيا عبداللطيف رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب، الدكتورة رانيا مصطفى عبداللطيف، رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

الدكتورة رانيا مصطفى عبداللطيف، حاصلة على بكالوريوس الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام ١٩٩٩، حصلت على دبلوم التصميم الداخلي والأثاث ٢٠١٣، وماجستير الفنون التطبيقية عن التصميم المعاصر بدار الأوبرا المصرية ٢٠١٨، وحصلت على الدكتوراة في الفلسفة والفنون عن الإيديولوجيات المجتمعية المؤثرة على فنون التصميم في القرن ال٢١، كما شغلت العديد من المهام الوظيفية منذ عملها بدار الأوبرا المصرية عام ٢٠٠٣.

عملت عبد اللطيف مديرًا لمكتب وزير الثقافة، وعُينت مدير عام للإدارة العامة للديكور بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومدير عام الاتفاقيات الدولية والبرامج بقطاع العلاقات الثقافية، وتولت العديد من المهام الثقافية، منها: رئاسة لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي في العام ٢٠٢٠، واختيرت عضوًا بالمنصة الاستشارية لمشروع اليونيسكو المخصص لاتفاقية ٢٠٠٣ في مصر، وعضوًا باللجنة الوطنية للاجتماعات السنوية المشتركة لمؤسسات التمويل العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كما عُيّنت من قبل وزارة التربية والتعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي عن الأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وبجانب ذلك شاركت بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الدولية.