جيش الاحتلال يُعلن استهداف المشتبه به في تنفيذ عملية الخليل



محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، اليوم الأحد، استهداف المشتبه به في عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة أذنا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن منفذ عملية أذنا من أبناء مدينة الخليل، وكان يتواجد داخل منزل في المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، في بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عناصر تابعين للمقاومة الفلسطينية أطلقوا النيران على عناصر الشرطة أثناء تواجدهم داخل مركبات ثم تمكنوا من الهرب بعدها.