شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: المتحدة قدمت نموذجا متفردا للإعلام الموازن بين التوعية والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، على أهمية الدور الريادى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تعزيز الإعلام الهادف والمحتوى الدرامى المتميز، والذى يعبر الحدود ويصل إلى مختلف المجتمعات العربية.

وقال عابد، فى تصريحات له، إن الشركة المتحدة نجحت فى تقديم نموذج متفرد للإعلام الذى يوازن بين التوعية والترفيه، ونشر الثقافة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا محوريًا فى نشر قيم التسامح والوحدة، من خلال إنتاج محتوى إعلامى درامى يتسم بالتنوع والجودة العالية، ما جعلها منصة إعلامية رائدة على المستوى الإقليمي

وأشار النائب علاء عابد، إلى مجهودات الشركة فى تناول قضايا مجتمعية هامة ومعالجة التحديات التى تواجه المجتمع بأسلوب بناء، يعزز من وعى المشاهدين ويرفع من مستوى الحوار المجتمعى.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أعمالاً درامية تحاكى واقع المجتمعات وتعبر عن تطلعات المواطنين، مما جعلها تحقق نجاحات واسعة وتصل إلى جمهور عربى متنوع.

وثمن النائب علاء عابد، الجهود التى تبذلها الشركة فى دعم المواهب الشابة وتقديم فرص جديدة للمبدعين، مما يساهم فى بناء جيل جديد من الإعلاميين والفنانين الذين يحملون رسالة التغيير والإبداع.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية الاستمرار فى دعم هذا النموذج الإعلامى الذى يعزز من مكانة مصر كمنارة للإبداع والفكر فى العالم العربى، ويدعو جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الشراكات مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الثقافية والإعلامية على المستويين المحلى والإقليمى.