شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز حققتا حالة من الوعي لدى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها "القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز" ساهمت بشكل كبير، فى خلق حالة من الوعي والإدراك لدى المواطنين بالأحداث الداخلية والعالمية ونقل الصورة الكاملة امامه، وذلك تفردها ونقلها لمجريات الأمور والقضايا بشكل حيادي، مضيفا أن المتحدة للخدمات الاعلامية استطاعت خلال السنوات السابقة أن تلفت انتباه الجميع باختلاف الأجناس والثقافات، فتقدم اعلام هادف ودراما متنوعة عابرة للحدود و تنوع فى المضمون.



وأضاف "زيدان"، في تصريح ل"الخليج 365" أن القنوات الإخبارية كان لها تأثيرا قويا لدى تكوين الرأي لدى المشاهد وذلك من خلال مشاهدته للصورة الكاملة ووضعه فى بؤرة الحدث، موضحا أن قناة القاهرة الإخبارية تعمل وفقا لاستراتيجية واضحة ورسخت جهودها العظيمة لتصبح واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية فى المنطقة العربية وذلك خلال وقت قياسي استطاعت التوسع والانتشار فى مختلف المجالات الإعلامية.



وأوضح زيدان، أن حالة التنوع فى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من قنوات اخبارية وثقافية ووثائقية ودينية واجتماعية ساهم فى تجمع الرباط الأسري حول الأعمال المقدمة مما يزيد من الترابط الأسري المطلوب حاليا فى ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أسهمت بصورة غير مباشرة فى التباعد الاجتماعي والعزلة، مضيفا ان الرؤية الواضحة ساهمت في الوصول إلى عرش أكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي من إعلام هادف ورسالة واضحة تنفرد بالريادة فى كافة المجالات الإعلامية.

وأضاف زيدان، أن رفع شعار الحيادية والمهنية وتناول الموضوعات بصورة شفافة وواضحة أسهم بشكل كبير فى ملء الفراغ الذي جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور خلال فترات سابقة، ومن خلال تناول المتحدة لكافة القضايا والموضوعات، أصبحت لسان مؤثر ومعبر عن حال مصر، مضيفا أنها أصبحت أحد الركائز الأساسية في القوى الناعمة والهادفة، فلم تهمش فئات المجتمع وقامت بإدخال لغات الإشارة لمخاطبة كل الفئات المجتمعية.