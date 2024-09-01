شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الشركة المتحدة تهتم بتقديم محتوى مشرف يناسب كل الأذواق والأعمار والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تقديم محتوى متنوع وواعٍ، سواء تقديمها العديد من البرامج من خلال قنوات المجموعة، تهدف لنشر الفكر وتوعية المواطنين بالعديد من القضايا ومعالجتها.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة تهتم بتقديم محتوى درامي مشرف ومتطور تميز بالتنوع ليناسب كل الأذواق والأعمار ولم يقتصر على الجمهور المحلى فحسب بل قدمت محتوى درامى عابر للحدود.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تطرقت لقضايا عديدة فى غاية الأهمية من خلال أعمالها الدرامية ورأينا ذلك فى عرضها للقضية الفلسطينية من خلال مسلسل مليحة الذى عرض فى موسم رمضان 2024 كما ركزت على تقديم محتوى هادف للأطفال من خلال الأعمال الكرتونية أو البرامج التى تساهم فى تنمية الطفل واكتسابه أخلاقيات وسلوكيات حميدة.