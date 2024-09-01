شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": المتحدة نقلة نوعية على طريق تطوير الإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تحدث نقلة نوعية للإعلام المصري وتضعه في مرتبة قادرة علي المنافسة في وقت قياسي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن المتحده للاعلام ان تفرض نفسها علي الخريطة المحلية والاقليمية وأن تستحوذ على انتباه المشاهد المصري والعربي بسرعه المتابعة والتغطية في إطار ميثاق الشرف الإعلامي.

وأشار "عناني" أن قنوات المتحدة للإعلام الخبريه قادرة على أن تكون نافذة دائمة لكل متابع للأحداث المحلية والاقليمية والدولية، منوها بأنه من الأمور الواضحة هي نجاح المتحدة في عالم الدراما وهو أمر ليس وليد الصدفة ولكن هو نتاج عمل مؤسسي جمع كل مقدرات النجاح من تمويل وفكر وتنوع وإبداع وهو ما أوضح أثر في الأعمال الدرامية علي مدار الأعوام السابقة.

وتابع قائلا " لعل ما استطاعت المتحدة وقياداتها إنجازه في مجال الإعلام يعتبر انجازا بما تحقق في سنوات قليلة وقدرتها علي حصد العديد من الجوائز الإعلامية الإقليمية وهو أمر لم يكن ليحدث إلا إذا كان هناك إنجاز ملموس ومدروس في عالم الإعلام المصري والإقليمي.