شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين عقب اعتمادها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 07:29 م

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت، نتيجة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين .

وينشر ”الخليج 365”، نتيجة القيد لجدول تحت التمرين عقب اعتمادها رسميا من مجلس النقابة.

‎يذكر أن هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تلقى اللجنة نحو 70 طعنا فى المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، مضيفا أن بعض الطعون تلقتها النقابة من جهات خارج البلاد وتطلب الأمر مخاطبات لعدة جهات ولصحف.

‎ وأضاف هشام يونس فى تصريحات له، أن هناك طعونا تتعلق باتهامات بتزوير العقود.



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نتيجة لجنه القيد (3)



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نتيجة لجنه القيد (7)



نتيجة لجنه القيد (8)



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نتيجة لجنه القيد (10)



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نتيجة لجنه القيد (12)



نتيجة لجنه القيد (13)



نتيجة لجنه القيد (14)



نتيجة لجنه القيد (15)



نتيجة لجنه القيد (16)