جعجع: نتعرض لأبشع خطة ومحاولة لترويضنا وتركيعنا وشل دولتنا وعلينا أن نكون أكثر صلابة

توجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، في كلمته خلال القداس الاحتفالي الذي دعت إليه "القوات اللبنانية"، في "ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية"، في معراب، إلى عائلة الشهيد الصغيرة، قائلًا: "صحيح أننا نركز دائمًا على القضية الكبيرة وتحدياتها وتعقيداتها وتشعباتها، ولكن لا تظنوا أنكم تغيبون عن بالنا ولو للحظة. صحيح أننا نراكم مرة في السنة، ولكن تلك المرة تبقى محفورة في قلوبنا وحاضرة في عقولنا في كل لحظة. ولا تظنوا أننا لا ندرك مدى صعوبة الفراق، حتى وإن كان من أجل الدفاع عن الوجود أو صونًا للحرية أو إيمانًا بقضية مهما كانت سامية. ولكن الفراق يبقى فراقًا".

وأكّد "أنّنا جميعًا نقدّر ما عانيتموه وما زلتم تعانونه بسبب فقدان أحباء، لكم نحن جميعًا ننحني أمام وجعكم وآلامكم وتضحياتكم. والنقطة الأساسية التي تعزّينا في هذا الصدد، هي أن أبناءكم ما زالوا أحياء حتى وإن لم تروهم وتلمسوهم كل يوم، فإنهم ما زالوا أحياء لأن قضيتهم ما زالت حية".

وركّز جعجع على أنّه "عندما لا يرى أحدنا شيئًا في الأفق، فهذا لا يعني أنّه لا يوجد شيء في الأفق. صحيح أنّ الدنيا في الوقت الحاضر كلُّها سواد، فنحن صراحة نواجه واحدًا من أصعب وأخطر الأوضاعِ التي مررنا بها في تاريخنا. نحن نتعرّض حاليًا لأسوأ وأبشع خطة ومحاولة لترويضنا وتركيعنا وإنهاكنا وإفراغ وجودنا من مضمونه وتغيير وجهه ووجهته، وشلّ دولتنا وتخريب مؤسساتها".

وأشار إلى أنّ "ردّة فعلنا الأولى والأساسية وبعد إدراكنا لما يُخطَّط لنا، هي أن نكون أكثر صلابة من أيّ وقت مضى، أكثر تصميمًا من أيّ وقت مضى، أكثر نشاطًا من أيّ وقت مضى وأكثر عطاء لنقضي على هذا السواد، متذكّرين دائمًا بأنّ النور على صغره ونعومته يبدّد العتمة بلمح البصر ويقتلعها من جذورها".

كما شدّد على أنّه "لا يعتقدنّ أحد بأنّ الأمور في لبنان انتهت إلى ما نحن فيه في الوقت الحاضر، وبأنّه حُكِمَ علينا أن نعيش الوضع الحاليّ إلى ما لا نهاية. إنّ الوضع الذي نحن فيه في الوقت الحاضر لا يعبّر إطلاقًا عن الحقائق المجتمعيّة التاريخيّة الفعليّة للبنان، بل هو نتاج تراكمات سلبية على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة من تاريخنا، بفعل عهد الوصاية بالدرجة الأُولى، وبفعل تسلّط دولتين، إيران والنظام السوريّ، على أمور وشؤون لبنان واللبنانيين بالدرجة الثانية وحتّى الساعة، وبفعل انجرار بعض الداخل اللبناني مع المحور التوسّعي الممانعِ الذي اجتاح المنطقة بأكملها في العقود الأخيرة، وبفعل بعض المجموعات السياسية الداخلية الفاسدة، المتواطئة، والتي لم يكن همّها في كل المراحل السابقة، وحتى يومنا هذا سوى مواقعها ومصالحها الشخصية والحزبية".

واعتبر جعجع أنّ "الواقع الذي نعيشه في الوقت الحاضر، واقع اصطناعي مغشوش، قام على وهم سيطرة مفترضة من قبل محور الممانعة المحلي بمساندة ومساعدة عسكرية ومالية وسياسية لا حدود لها من محور الممانعة في المنطقة. قام على انهزامية وخوف من مواجهة الحقيقة عند البعض، كما قام على فساد ما بعده فساد عند البعض الآخر".

وأضاف: "لا يعتقدنّ أحد بأنّ الواقع الذي نعيشه اليوم يمثّل حقيقة لبنان واللبنانيين، أو أنّه مُقيّض له الاستمرار. إنّه واقع مُصطنع، تجمّعت عدة عناصر خارجية، أهمّها إيرانية- أسدية، وداخليّة، أهمّها التواطؤ والفساد والذمّيّة، الجبن والانهزامية، أدّت إلى قيامه. ولكن، ما قام على باطل وتواطؤ وفساد وعوامل خارجية قاهرة، آيلٌ حُكمًا للسقوط مع سقوط أيّ من العوامل التي أدّت إلى قيامه".

ولفت إلى أنّ "الغد لنا ولكلّ لبنانيّ يفكّر بمنطق الغد. الغد لنا، لأنّنا لا نفكّر أبدًا بمنطق السّيطرة، ولأنّنا بعيدون كلّ البُعد عن المصالحِ الشخصيّة والحزبيّة الضيّقة وعن مقايضة الثوابت والمبادئ والمُسلَّمات بحُفنَةٍ من المناصب والدولارات. الغدُ لنا، لأنّنا بعيدون كلّ البُعد عن أيّ روحٍ انهزاميّة مُتلوّنة مُسايرة، ولأنّ الاستقامة والشفافيّة والنّزاهة والصّدق هي عنوان الخدمة العامّة بالنسبة لنا".

وأشار جعجع إلى أنّ "الغد لنا، لأنّنا ننطلق من واقعِ لبنان المجتمعي التاريخي بشكل علمي، للوصول للتركيبة الفُضلى لدولة لبنانية حرة سيّدة مستقلة بالفعل، يعيش في ظلالها المواطن اللبناني بكرامته وعزّته بعيدًا عن العَوَز والتسكّعِ والبطالة والحرمان. في دولة تضمن له حاضرهُ والأهمّ مستقبل أولاده، دولة لا توقعنا بحرب كلّ بضع سنوات، ولا تترك أرضنا تُستباح لا من أقربين ولا من أبعدين. دولة تسيرُ فيها الأمور من دون تعطيل ولا مقاطعة ولا شَلَل. دولة إداراتها عاملة شغّالة كلّ الوقت بعيدًا عن أيّ خِلاف في وجهات النّظر بين أركان السّلطة. دولة نقول، ولكن على نطاق أوسع ممّا كُنّا نقوله في السابق: نيال مين إلو مرقد عنزة في ظلالها".

وردّ على "الّذي يقول لنا: أصبحتم قليلي العدد"، قائلًا له: "قليلو العدد، كثيرو الفعل والإنتاجِ والخدمة العامّة، كثيرو الإشعاعِ في التربية والتعليم والطّبّ والفنّ والثقافة والحضارة والاقتصاد. معتصمون دائمًا أبدًا بالوضوحِ والصلابة والاندفاعِ والمواجهة في سبيل لبنان، كلّ لبنان".

وَتابع: "لِمَن يقول أنّنا زينة لبنان ورونقه، نقول لا بل نحن جوهر وجوده وركنه وعنوانه. بالإضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ كلّ الأعداد والنّسب التي تُرمى يمينًا ويسارًا في بعض الإعلام هي غير دقيقة، عدا عن عامل أساسي وجوهري وهو أَن الدستور اللبناني غير مبني إطلاقًا على العدّ والأرقام".

إلى ذلك، ذكر جعجع أنّ "كلّ من يتكلَّم بلغة الأعداد، يقول علنًا أنّه يريد تغيير الدستور. إذا كان البعض يريد تعديل الدستور فلا مانع لدينا. فلننتخب رئيسًا للجمهورية أوّلًا، وتبعًا للدستور، وبعدها نحن جاهزون، لا بل ندعو، لطاولة حوار وطنيّة فعلية، مش مزحة متل ما عم يصير هلق، في قصر بعبدا حيث نطرح كلّ شؤوننا وشجوننا الوطنيّة، يتركز النقاش فيها على عنوان أوحد: أي لبنان نريد؟ ونتّفق على أنّنا لن نخرج من هذا الحوار كما خرجنا من كل الحوارات السابقة، فيما البلد يواصل انهياره، ومؤسساته تتآكل، وشعبه يموت ويهاجر".

وجزم أنّه "حان الوقت لأن نحسم النقاش حول الأمور الخلافية الأساسيّة التي تمنع قيام دولة فعليّة، وتُبقي لبنان ساحة فوضى وفساد وعدم استقرار. وبالأحوال كافّة، للذي يحاول تعييرنا بأنّنا قليلو العدد نقول له: إنّ الكِرامَ قليلُ، وما همَّ من كانَ قليلُهُ مثلَنَا، شبابٌ تَسامى للعُلا وكُهولُ".

واعتبر أنّه "إذا كان البعض يعتقد بأنّه في نهاية الحرب التي نمرّ بها، ومهما كانت نتائجها، فإنّ المجموعة الدولية كما العربية ستفاوض محور الممانعة بخصوص مستقبل لبنان، لأنّه الفريق المدجج بالسلاحِ، فهذا البعض هو مخطئ".

وأكّد رئيس "القوّات" أنّ "أحدًا لن يقبل بأن يعود الوضع في لبنان إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن تستمرّ الدولة في فُقدان قرارها وتفكّكها. الجميع في اليوم التالي للحرب، سيتفاوضون مع من يملك مفاتيح اليوم التالي، مفاتيح المستقبل، مع من يملك الرّؤيا والخطّة والإصلاح، لا مع الذي لا رؤية له إلّا الحرب، ولا إصلاح لديه إلّا التجارات الممنوعة والاقتصاد الرديف".

وأوضح أنّ "الجميع تعب من الخطابات الرنانة والحروب المستمرة، التي أوصلت إلى اهتراء الدولة وإلى فساد مُستشرٍ، وإلى انهيار اقتصادي لم يشهد له لبنان مثيلًا، وإلى ضياع تعب وعرق الناس من خلال ضياع ودائعهم، وإلى فقر وعوَز وتعتير اجتماعي قل نظيره سابقا في لبنان، حتى بات لبنان يُصنّف، في جميع المجالات، الآخر إذا لم يكن الأخير في أسفل قائمة دول العالم مع الصومال وفنزويلا؛ بعد أن كان سويسرا الشرق".

وركّز على أنّ "أكثرية الشعب اللبناني كما جميعِ أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، ملُّوا ويرفضون بقاء لبنان في هذه الوضعيّة التعيسة التي أوجَدَهُ فيها محور الممانعة، بالتواطؤ مع بعض السياسيين أكَلَة الجُبْنة، الذين خانوا الأمانة ولم يفعلوا إلّا الاهتمام بمصالحهم السياسيّة الضيّقة ومصالحهم الماليّة الواسعة".

كما لفت جعجع إلى أنّ "اليوم التالي في لبنان هو لنا، "بكرا إلنا" ليس لسبب سوى لأنّنا أولاد الغد، نحمل لُغته ومفاهيمه وخططه وبرامجه منذ الآن، مُتحلّين بكلّ ما يلزم من أخلاق واستقامة وشفافيّة ومعرفة بالشيء تمكّننا من أن نصنع الغد. أمّا محور الممانعة وحلفاؤه، فرأينا ما كانت نتيجة تحكّمه بزمام الأمور، وهو لا يصلح إطلاقًا، لا هو ولا حلفاؤه، لليوم التالي، ولا يتوقَّعنّ أحد أن يكونوا هم عنوان المرحلة المقبلة".