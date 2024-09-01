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باسيل: تحييد لبنان عن صراع المحاور مُلزم ودعم فلسطين واجب

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أشار رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، إلى أنّ "1 أيلول 1920، أثمر نضال أجدادنا إعلان لبنان الكبير. دولة تقاطعت مؤامرات الخارج والدّاخل على إفشال نظامها فانهارت".

وشدّد في تصريح، على أنّ "الصّيغة والميثاق باقيان بنضالنا: تحييد لبنان عن صراع المحاور ملزِم، ودعم فلسطين واجب"، مؤكّدًا أنّ "الدّولة المدنيّة والاقتصاد المنتِج والعدالة الاجتماعيّة شرطُ لاستقرار لبنان وازدهاره".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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