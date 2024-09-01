باسيل: تحييد لبنان عن صراع المحاور مُلزم ودعم فلسطين واجب

أشار رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، إلى أنّ "1 أيلول 1920، أثمر نضال أجدادنا إعلان لبنان الكبير. دولة تقاطعت مؤامرات الخارج والدّاخل على إفشال نظامها فانهارت".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الصّيغة والميثاق باقيان بنضالنا: تحييد لبنان عن صراع المحاور ملزِم، ودعم فلسطين واجب"، مؤكّدًا أنّ "الدّولة المدنيّة والاقتصاد المنتِج والعدالة الاجتماعيّة شرطُ لاستقرار لبنان وازدهاره".
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