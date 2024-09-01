تصادم بين 3 مركبات قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وآخر بين 3 مركبات قبل جسر الدورة

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "تصادم بين 3 مركبات قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت"، موضحةً أنّ "الأضرار مادّيّة، وحركة المرور كثيفة، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".
وأشارت أيضًا إلى وقوع "تصادم بين 3 مركبات قبل المسلك الغربي لجسر الدورة"، مبيّنةً أنّ "الأضرار مادّيّة، ودرّاج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة".
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