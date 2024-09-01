"حزب الله": استهداف موقع جل العلام وتجهيزات تجسسية ‏بموقع حدب يارون بمحلّقة هجومية وتدميرها

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، التّجهيزات التّجسسيّة ‏في موقع حدب يارون بِمحلّقة هجوميّة إنقضاضيّة؛ أصابتها بشكلٍ مباشرٍ ممّا أدّى إلى تدميرها".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 17:30 من بعد ظهر اليوم، موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".