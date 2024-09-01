كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، التّجهيزات التّجسسيّة في موقع حدب يارون بِمحلّقة هجوميّة إنقضاضيّة؛ أصابتها بشكلٍ مباشرٍ ممّا أدّى إلى تدميرها".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 17:30 من بعد ظهر اليوم، موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف موقع جل العلام وتجهيزات تجسسية بموقع حدب يارون بمحلّقة هجومية وتدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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