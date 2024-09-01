"النشرة": إصابات إثر غارة إسرائيلية على منزل في بيت ليف واستهداف منزل في شعب القلب

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف وادي حامول عند أطراف الناقورة"، مشيرًا إلى "وقوع إصابات جرّاء غارة حربيّة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في محيط السّاحة العامة في بلدة بيت ليف".
بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"استهداف أحد المنازل في منطقة شعب القلب في منطقة العرقوب- قضاء حاصبيا بصاروخ إسرائيلي موجّه، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب خلو المنزل المستهدَف من ساكنيه".
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