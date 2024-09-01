جريح نتيجة إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار وضرب بالعصا في كفربنين- الضنية

وقع إشكال فردي حول ملكيّة عقار في بلدة كفربنين- ​الضنية​، بين كلّ من "ز. س." و"أ. س." ويرافقهما أشخاص مجهولون من جهة، و"ع. د." من جهه أخرى. وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار من قبل "ز. س"، ليتدخّل "ح. ي." لصالح عمّه "ع. د."، ما أدّى إلى إصابته إثر تلقّيه ضربة عصا على رأسه من قبل "ز. س."؛ وتمّ نقله لاحقًا إلى مستشفى دار الشّفاء في مدينة طرابلس لتلقّي العلاج اللّازم. وقد وُصفت حالته الصحيّة بالمستقرّة.

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