أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدتَي بيت ياحون والعديسة وساحة بلدة الطيبة"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة ألقت قنابل دخانيّة على أطراف بلدة برج الملوك".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت بيت ياحون والعديسة والطيبة وقنابل دخانية على أطراف برج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.