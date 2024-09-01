شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: الشركة المتحدة لها دور كبير فى تصدر مصر قائمة الأفضل أفريقيا بالقوة الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى، بتصدر مصر قائمة أكثر 10 دول إفريقية، من حيث قوتها الناعمة خلال العام الجاري، بحسب مؤشر عالمي للقوة الناعمة «براند فاينانس» للاستشارات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة على المستويات كافة.



وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن تصدر مصر قائمة أكثر ١٠ دول أفريقية يدلل على مكانة مصر المتميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين دول العالم، فالدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في استعادة دورها الريادي داخل القارة الأفريقية وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بينها وبين مختلف دول القارة وبشكل خاص مجموعة دول حوض النيل.

واضاف مهنى، أن المتحدة للخدمات الاعلامية كان لها دور كبير في هذا النجاح، حيث أنها قدمت إعلام هادف ومتميز ودراما متنوعة عابرة للحدود، ساهمت في وضع مصر في الصفوف الأولى واعطها مكانة متميزة.

واوضح مهني، أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصه على العودة للدور الريادي في قارة أفريقيا وتعزيز التعاون الثنائي بينها وبين كل دول القارة، وزيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، و المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية.



وأكد مهني، أن مصر تسعي إلى تعزيز التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية في مجالات مختلفة، وجاء التعاون حول البنية التحتية، والزراعة، والصحة، بما يعكس التزام مصر بتعزيز التنمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بروح التعاون والشراكة، مشيرا إلى أنه تهدف بعض الاتفاقيات التي تمت بين مصر ودول أفريقية في مجال البنية التحتية لتعزيز التواصل والتجارة بين الدول الأفريقية.