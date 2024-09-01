شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الناصري: المتحدة لاعب رئيسي في صناعة الإعلام والترفيه بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى أن المتحدة للخدمات الإعلامية تعد واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في المنطقة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتويات الإعلامية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الترفيه والتعليم، وذلك من خلال التركيز على الإعلام الهادف، وتسعى المتحدة إلى معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية بطريقة تسهم في تعزيز الوعي الجماهيري وبناء مجتمع واعٍ.

وأضاف "أبو العلا" أن الشركة المتحدة تتميز بتقديم دراما متطورة ومحتوى عابر للحدود، مما يعني أنها لا تقتصر على الجمهور المحلي فقط، بل تسعى للوصول إلى جمهور أوسع على المستوى الإقليمي والدولي.

مشيرا إلى أن هذه الدراما تمزج بين الثقافات المختلفة وتعكس القضايا الإنسانية المشتركة، مما يعزز من فهم وتواصل الشعوب مع بعضها البعض.

إضافةً إلى ذلك، تهدف المتحدة إلى دعم الفنون والإبداع من خلال إنتاج أعمال درامية تتميز بجودة الإنتاج والقيمة الفنية العالية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في صناعة الإعلام والترفيه بالمنطقة.