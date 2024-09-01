شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون العربية بالصحفيين تستضيف السفير حسام زكى في حوار مفتوح بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن اللجنة تستضيف بعد غد الثلاثاء السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى حوار مفتوح حول " الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.

وأكد الزناتي، على أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى إسلام أبو المجد، ويقام السادسة مساء بالنقابة، يأتى فى وقت نحتاج فيه إلى الكثير من الإجابات، حول التداعيات الجارية من الأحداث التى تشهدها المنطقة، ودور الجامعة العربية فى الوقت الراهن، فى محاور عدة، وأن مشاركة السفير حسام زكى فى تقديم رؤيته الآن حول هذا القضايا الشائكة أمر مهم، خاصة بما يحمله من خبرات كبيرة، فى مجال الدبلوماسية المصرية والعربية حيث أن السفير زكى قد تولى منصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، منذ عام 2016 حتى الآن، وتقلد خلال مسيرته الدبلوماسية عدداً من المناصب الرفيعة، منها منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكان سفيرا لمصر بالبرازيل، وكبير مستشارى وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وعمل فى قضايا السياسة الخارجية المصرية و الصراع العربى الإسرائيلي، ومفاوضات السلام، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وكان نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية، وكذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وسفيرا لمصر فى المملكة المتحدة خلال، ومديرا لإدارة دول المشرق العربى بوزارة الخارجية .