أوكرانيا تستمر بحرب المسيرات على مصافي النفط

نقلت الضربات الجوية الأوكرانية بالطائرات دون طيار القتال بعيدا عن خط المواجهة إلى قلب روسيا. فمنذ بداية العام، كثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستهدفة مصافي النفط ومحطات النفط لإبطاء هجوم الكرملين. فيما تتوغل القوات الروسية في عمق المنطقة الشرقية المحتلة جزئيا، والتي يشكل الاستيلاء عليها بالكامل أحد الطموحات الأساسية للكرملين.

وتقول وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 158 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك طائرتان فوق موسكو وتسع فوق المنطقة المحيطة بها.

وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن سقوط حطام إحدى الطائرتين دون طيار اللتين أسقطتا فوق المدينة تسبب في اندلاع حريق في مصفاة للنفط.

انتشار المسيرات

وكانت 46 طائرة دون طيار فوق منطقة كورسك، حيث أرسلت أوكرانيا قواتها في الأسابيع الأخيرة في أكبر توغل على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. كما تم إطلاق 34 طائرة أخرى فوق منطقة بريانسك، و28 فوق منطقة فورونيج، و14 فوق منطقة بيلغورود - وكلها حدود مع أوكرانيا.

كما تم إسقاط طائرات دون طيار في عمق روسيا، بما في ذلك واحدة في كل من منطقة تفير، شمال غرب موسكو، ومنطقة إيفانوفو، شمال شرق العاصمة الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات دون طيار تم اعتراضها في أكثر من 15 منطقة، بينما قال حاكم آخر إن طائرة دون طيار أسقطت فوق منطقته أيضًا.

وفي روسيا أيضًا، قال حاكم الإقليم فياتشيسلاف جلادكوف إن تسعة أشخاص أصيبوا في هجمات صاروخية جوية أوكرانية في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية. ومن بين هؤلاء ثمانية في عاصمة الإقليم، والتي تسمى أيضًا بيلغورود.

استمرار السيطرة

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها سيطرت على بلدتي بيفنيتشني وفيمكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق من صحة هذا الادعاء بشكل مستقل.

وتتوغل القوات الروسية في عمق المنطقة الشرقية المحتلة جزئيا، والتي يشكل الاستيلاء عليها بالكامل أحد الطموحات الأساسية للكرملين. ويقترب الجيش الروسي من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي حيوي للدفاع الأوكراني في المنطقة.

وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون، الأحد، في قصف روسي على بلدة كوراخوف على بعد نحو 20 ميلا (33 كيلومترا) جنوب بوكروفسك. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط ثماني طائرات دون طيار من أصل 11 أطلقتها روسيا خلال الليل في أوكرانيا.

طرق لحماية أوكرانيا من المسيرات الروسية:

ضمت النساء بشكل متزايد إلى وحدات المتطوعين المتنقلة المسؤولة عن إسقاط الطائرات دون طيار الروسية.

صعدت النساء إلى الواجهة مع قبول العمليات الحيوية من مناجم الفحم إلى قوات الدفاع الإقليمية لهن للقيام بأدوار تقليدية للرجال.

تم تجنيد ما لا يقل عن 70 امرأة في قوات دفاع بوتشا في الأشهر الأخيرة لعمليات مكافحة الطائرات دون طيار.

تم اختبار مجندات تتراوح أعمارهن بين 27 و51 عامًا حول مدى سرعة تجميع وتفكيك البنادق.

تلقى المجندات تدريبات على مجموعة متنوعة من الأسلحة والألغام والتكتيكات وكيفية اكتشاف المتسللين الروس.

تكيفت مهارات المجندات مع الحرب التي تتغير فيها أساليب عدوهم دائمًا.

تتواجد النساء في وحدات إطلاق النار المتنقلة في الخدمة كل يومين أو ثلاثة أيام.

يعملن في مجموعات تتألف من خمسة أفراد، مع مدفع رشاش، ومساعد، ودعم إطلاق ناري، وسائق، وقائد.