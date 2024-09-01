استطلاع أنصار هاريس متفائلون بفوزها بالمناظرة أمام ترمب

في استطلاع جديد أجرته ABC News / Ipsos، يرى أن كلا من كمالا هاريس ودونالد ترمب متقاربان في منافسة الحملة الرئاسية.

ويبدو أن أنصار هاريس أكثر ميلًا إلى الرضا عن نتيجة المناظرة من أنصار ترمب بنحو 14 نقطة مئوية، وهو ما يشبه نتائج ما قبل المؤتمر. ويتوقع الجمهور بفارق 6 نقاط مئوية، 43 % مقابل 37 %، فوز هاريس في المناظرة الرئاسية التي ستجريها شبكة إيه بي سي نيوز في العاشر من سبتمبر.

وهنا أيضًا، تُظهِر هاريس مزيدًا من القوة في قاعدتها الانتخابية ــ إذ يتوقع 86 % من الديمقراطيين فوزها بالمناظرة، في حين يتوقع 79 % من الجمهوريين فوز ترمب بها. وفي الوسط السياسي، يختار المستقلون هاريس بفارق 7 نقاط.

تصنيف الحملة

والجدير بالذكر، أن 93 % من الديمقراطيين و56 % من المستقلين يصنفون حملة هاريس بشكل إيجابي، كما يفعل 24 % من الجمهوريين في هذا الاستطلاع الذي أجرته شركة Langer Research Associates لصالح ABC بالتعاون مع العمل الميداني لشركة Ipsos. ويرى عدد أقل من المجموعات حملة ترمب بشكل إيجابي - 79 % من الجمهوريين و38 % من المستقلين و13 % من الديمقراطيين.

كما تتصدر هاريس القائمة من حيث مستوى القلق بين مؤيديها. حيث يقول 75 % منهم إن انتخاب ترمب سيكون بمثابة «أزمة»، وهو الشعور الذي قد يحفز المشاركة. والنسبة أقل بين مؤيدي ترمب، إذ 67 % منهم لا يزالون يرون فوز هاريس بمثابة أزمة.

المخاوف الرئيسية

في الوقت نفسه، يواصل ترمب تصدره للمخاوف الرئيسية في السباق، وهي الثقة في التعامل مع الاقتصاد بشكل عام والتضخم بشكل خاص، بفارق 8 نقاط، وبفارق 9 نقاط فيما يتعلق بوضع الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وإن كانت قضية أقل أهمية في البيانات السابقة. كما يستفيد ترمب من حقيقة أن 46 % يصفون هاريس بأنها ليبرالية للغاية - على الرغم من أن 43 % من الناخبين يصفونه بأنه محافظ للغاية.

وفي المجمل، فإن السباق الآن هو نفسه تقريبا كما كان قبل المؤتمر الديمقراطي ــ 50 % مقابل 46 %، هاريس وترمب، بين جميع البالغين والناخبين المسجلين على حد سواء، و52 % مقابل 46 % بين الناخبين المحتملين. وهذا يمثل تقدما طفيفا لهاريس في الحالة الأولى وتقدما كاملا بين الناخبين المحتملين. (تستبعد النتائج أولئك الذين يقولون إنهم لن يصوتوا).